FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan flaş Jorge Jesus açıklaması!

"FENERBAHÇEMİZ BÜYÜK BİR CAMİA"

"Fenerbahçemiz büyük bir camiadır. Fenerbahçemiz, her kulvarda elinden geleni gösterir. Bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidelim değil, ortada başarılacak bir durum söz konusuysa onu sonuna kadar götürmektir. Biz, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ya da Lig ayrımı yapan bir takım değiliz. Bizim maçlarımız var. Maç maç gidiyoruz. Her maça dört dörtlük odaklamış şekilde çıkıyoruz. Bizim her yerde başarılı olmaya ihtiyacımız var ve bunu yapabilecek kapasitemiz de var. Örneğin gruplar açıklandığında başka bir sıfattaydık ama lider çıktık. Rennes maçında geriye düşüp tekrar geri döndük ki bunlar da takım olma duygusu, ruhu adına çok önemli şeyler. Bizim için önemli olan saha içinde bundan sonraki süreç için vereceğimiz mücadele. Biz, buna odaklı bir şekildeyiz"