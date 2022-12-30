Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de yeniden 1. sıraya çıkmak için hesaplar yapıyor. Kanarya, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını yeniden zirveye çıkarıp, şampiyonluğun en önemli adayı konumuna getirmek istiyor. Fenerbahçe'de planlar, Galatasaray maçına endeklendi. İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi ve o planı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:57
Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Süper Lig'de 4-0'lık Atakaş Hatayspor maçıyla beraber yeniden moral toplayan Fenerbahçe, yeni bir galibiyet serisi yakalamak ve liderliği kalıcı olarak elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Jorge Jesus ve öğrencileri, Antalyaspor deplasmanı, içeride Galatasaray derbisi ve daha sonra tekrar deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçlarını kazanıp 3'te 3 yapmayı amaçlıyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Böylece sarı-lacivertliler hiçbir rakibine bakmadan ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Milliyet'in haberine göre, Dünya Kupası arasından önce olduğu gibi psikolojik üstünlüğü yeniden kazanmak isteyen Fenerbahçe'de bu süreç son derece kritik görülüyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Zira iç sahadaki Galatasaray maçında gelecek 3 puanın şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakiple hem ikili averaj hem de puan farkı açısından önemli olacağı savunuluyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Ligin ilk yarısının bir galibiyet serisiyle tamamlanmasının şampiyonluk yolunda da ciddi avantaj sağlayacağı vurgulanıyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Fenerbahçe'nin kalan 3 maçı da kazanması durumunda puanı 41 olacak.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Ligin ikinci yarısında da ilk 4 haftada sadece 1 kez İstanbul dışına çıkılacak.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Ümraniyespor deplasmanı İstanbul'da olacağı için yalnızca Adana Demirspor maçı için farklı bir şehre gidilecek.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Kasımpaşa ve Konyaspor mücadeleleri içeride olacak.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

DEPLASMANLAR ARTACAK
Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin İstanbul dışındaki maçlarının sayısı artacak.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Özellikle 12 Şubat 2023'ten sonra arka arkaya gelecek Kayserispor ve Alanyaspor deplasmanlarıyla zor bir fikstür başlayacak.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Ligin ikinci yarısında Sivasspor, Hatayspor ve Giresunspor gibi önemli deplasmanlar da sarı-lacivertlileri bekliyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

ORTA SAHAYA ARAO KALİTESİ
Dünya Kupası arası sonrası 3 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de Willian Arao performansıyla dikkat çekiyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Miguel Crespo'nun hem formsuz hem de kart cezalısı olduğu bir dönemde orta alanda sorumluluk alan Brezilyalı futbolcu, özellikle Atakaş Hatayspor maçındaki performansıyla etkili oldu.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Benzer şekilde sarı-lacivertli takım, Trabzonspor deplasmanında kaybetse de sahanın en iyilerinden biri Arao idi.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Tecrübeli futbolcu, son Hatayspor maçında 6 top kesme, 3 top kapma, 4 hava topu mücadelesi kazanma ve yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

HEM ATIYOR HEM TUTUYOR
Sarı lacivertli takım bu sezon golcü kimliğiyle öne çıkarken, kalesini kapatmayı da ihmal etmiyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Atan kadar tutanın da önemli olduğu futbolda F.Bahçe bu ikisini de yapıyor.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Kanarya, Süper Lig'de 15 maçta 10 galibiyet alırken, bunların 7'sini gol yemeden kazandı.

Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan...

Fenerbahçe sırasıyla Kasımpaşa, Kayseri, Alanya, Ankaragücü, Başakşehir, Sivas ve Hatayspor mücadelelerinde kalesini kapatarak galip geldi.

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