Hem atıyor hem tutuyor!

Sarı lacivertli takım bu sezon golcü kimliğiyle öne çıkarken, kalesini kapatmayı da ihmal etmiyor. Atan kadar tutanın da önemli olduğu futbolda F.Bahçe bu ikisini de yapıyor. Kanarya, Süper Lig'de 15 maçta 10 galibiyet alırken, bunların 7'sini gol yemeden kazandı. Fenerbahçe sırasıyla Kasımpaşa, Kayseri, Alanya, Ankaragücü, Başakşehir, Sivas ve Hatayspor mücadelelerinde kalesini kapatarak galip geldi.
Sarı lacivertli takım bu sezon golcü kimliğiyle öne çıkarken, kalesini kapatmayı da ihmal etmiyor. Atan kadar tutanın da önemli olduğu futbolda F.Bahçe bu ikisini de yapıyor. Kanarya, Süper Lig'de 15 maçta 10 galibiyet alırken, bunların 7'sini gol yemeden kazandı. Fenerbahçe sırasıyla Kasımpaşa, Kayseri, Alanya, Ankaragücü, Başakşehir, Sivas ve Hatayspor mücadelelerinde kalesini kapatarak galip geldi.