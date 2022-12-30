Ferdi’ye Milan kancası

Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansı sadece Türkiye'de değil İtalya'da da ilgiyle izleniyor... Bir süredir Napoli'nin gözdesi olduğu iddia edilen Ferdi'nin bu kez de Milan tarafından izlemeye alındığı haberi geldi. Tuttosport gazetesi, Milan'ın scouting sektörünün hedeflediği genç oyuncuları değerlendirdiğini yazdı. Bunlardan birinin de Ferdi olduğu belirtildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansı sadece Türkiye'de değil İtalya'da da ilgiyle izleniyor... Bir süredir Napoli'nin gözdesi olduğu iddia edilen Ferdi'nin bu kez de Milan tarafından izlemeye alındığı haberi geldi. Tuttosport gazetesi, Milan'ın scouting sektörünün hedeflediği genç oyuncuları değerlendirdiğini yazdı. Bunlardan birinin de Ferdi olduğu belirtildi.