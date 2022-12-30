Haberler Fenerbahçe Ferdi’ye Milan kancası

Ferdi’ye Milan kancası

Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansı sadece Türkiye'de değil İtalya'da da ilgiyle izleniyor... Bir süredir Napoli'nin gözdesi olduğu iddia edilen Ferdi'nin bu kez de Milan tarafından izlemeye alındığı haberi geldi. Tuttosport gazetesi, Milan'ın scouting sektörünün hedeflediği genç oyuncuları değerlendirdiğini yazdı. Bunlardan birinin de Ferdi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Ferdi’ye Milan kancası
Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansı sadece Türkiye'de değil İtalya'da da ilgiyle izleniyor... Bir süredir Napoli'nin gözdesi olduğu iddia edilen Ferdi'nin bu kez de Milan tarafından izlemeye alındığı haberi geldi. Tuttosport gazetesi, Milan'ın scouting sektörünün hedeflediği genç oyuncuları değerlendirdiğini yazdı. Bunlardan birinin de Ferdi olduğu belirtildi.
DİĞER
Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla’dan sevgilisi İlker Kaleli ile ilgili bomba itiraflar!
EYT’de izin detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllık izinlerini ne yapacak?
Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası!
Trabzonspor rekor kırarak yenildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası!
İşte F.Bahçe'de Samet Akaydın transferinin perde arkası...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bilişim Desteği açıklaması! 6 ay geri ödemesiz kredi...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Açıklama yapması şart" Olay sözler! "Açıklama yapması şart" 07:39
Yeni umutlar Yeni umutlar 06:40
Suskun kaldılar Suskun kaldılar 06:39
Ismael Brugge’a Ismael Brugge’a 06:37
"Bağırmak yanlış" "Bağırmak yanlış" 06:35
Josef Pele’ye gözyaşı döktü Josef Pele’ye gözyaşı döktü 06:33
Daha Eski
Rosier’e Udinese kancası Rosier’e Udinese kancası 06:32
Pamuklara sarmalı! Pamuklara sarmalı! 06:31
Süper siftah Süper siftah 06:29
Güneş'ten 3'lü neşter Güneş'ten 3'lü neşter 06:28
Gedson: Bu yarışı bırakmayacağız Gedson: Bu yarışı bırakmayacağız 06:27
Kartal havalandı Kartal havalandı 06:26