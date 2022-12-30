Fenerbahçe'de Samet Akaydın transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü.
Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü.
Ancak açıklama için transfer dönemi bekleniyor.
Transfer dönemi ise resmen 12 Ocak'ta başlayacak.
Sarı-lacivertliler elindeki yabancı sayısı nedeniyle tercihini yerliden yana kullanacak.
Sabah'ın haberine göre Kanarya, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren ve milli takıma da seçilen Samet Akaydın'ı kadrosuna katacak.
Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek.
Her yıl 1'er milyon Euro ödenecek.
4 yılda bonservis tamamlanacak.
ADANA DEMİR İLE 15 MAÇA İLK 11 BAŞLADI
28 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den kazanacağı para da belli oldu.
Samet ile 3.5 yıllık sözleşme yapılacak.
Milli oyuncu yarım sezon için 8 milyon TL alacak.
Gelecek yıl 16 milyon TL ödenecek.
Tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 18, son senesinde de 20 milyon TL kazanacak.
Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak.
Samet Akaydın, Adana Demirspor ile bu sezon 15 Süper Lig maçının tamamına 11 başladı.
Samet, bu karşılaşmaların 14'ünde 90 dakika sahada kaldı.
Birinde 67. dakikada oyundan alındı.
28 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 2.5 milyon euro olarak biliniyor.
Samet Akaydın, Adana Demirspor'a Ankara Keçiörengücü'den transfer olmuştu.