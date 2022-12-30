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Fenerbahçe'de Samet Akaydın transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli ekip savunmaya mutlak takviye yapmak isterken, uzun süredir peşinde olduğu Samet Akaydın transferinde anlaşmaya varmak üzere. Kanarya son olarak Samet Akaydın'ın maaşı ve bonservis bedeli için yapılacak ödemelerin planlamasını yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Ancak açıklama için transfer dönemi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Transfer dönemi ise resmen 12 Ocak'ta başlayacak.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Sarı-lacivertliler elindeki yabancı sayısı nedeniyle tercihini yerliden yana kullanacak.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Sabah'ın haberine göre Kanarya, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren ve milli takıma da seçilen Samet Akaydın'ı kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Samet için Adana ekibine 4 milyon Euro bonservis ödenecek.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Her yıl 1'er milyon Euro ödenecek.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

4 yılda bonservis tamamlanacak.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

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28 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den kazanacağı para da belli oldu.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Samet ile 3.5 yıllık sözleşme yapılacak.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Milli oyuncu yarım sezon için 8 milyon TL alacak.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Gelecek yıl 16 milyon TL ödenecek.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 18, son senesinde de 20 milyon TL kazanacak.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinin formülü belli oldu!

Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak.

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