Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın menajeri geliyor!

Fenerbahçe'de iç transferde Miha Zajc ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların merak ettiği konu yakında netleşecek. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'ın menajeri İstanbul'a inecek. Sarı-Lacivertliler orta saha oyuncusuyla devam etmek istiyor...
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc için harekete geçti. Takvim'in haberine göre şu ana kadar sözleşme uzatma teklifine somut bir cevap vermeyen Sloven orta saha için Sarı Lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbançe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme yenileyecek.