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Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Uzak Dünya'dan sarı lacivertliler için yeni forvet iddiası geldi. Kolombiya'dan El Observador gazetesi, Chicago'da forma giyen 19 yaşındaki golcünün izlendiğini yazdı. Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Amerika kıtasına dayanan iddianın başrolündeki isimse 19 yaşındaki forvet oyuncusu Jhon Duran...

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

MLS ekiplerinden Chicago'da forma giyen genç forvetin ülkesi Kolombiya'da Fenerbahçe ile flört ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Kolombiya'dan El Observador gazetesi, ülkenin parlayan yıldız adayları arasında gösterilen 1.85 boyundaki Jhon Duran ile sarı lacivertlilerin ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Haberde; "Şu an için Jhon Jader Duran, Kolombiya U-20 takımının koçu Héctor Cárdenas'ın emrinde.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Avrupa'dan ciddi talipleri var.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Onlardan biri de Türk ekibi F.Bahçe" denildi.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Ayrıca oyuncuyu takip eden takımlardan birinin de scout ekibini Jorge Jesus'un kurduğu Benfica olduğu belirtildi.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Son olarak Brentford ve Fulham'ın da Kolombiyalı golcüyü izleme aşamasında olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Piyasa değeri 6 milyon euro.

Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Sol ayaklı forvetin Chicago ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.

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