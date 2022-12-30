Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Amerika kıtasına dayanan iddianın başrolündeki isimse 19 yaşındaki forvet oyuncusu Jhon Duran...
MLS ekiplerinden Chicago'da forma giyen genç forvetin ülkesi Kolombiya'da Fenerbahçe ile flört ettiği ileri sürüldü.
Kolombiya'dan El Observador gazetesi, ülkenin parlayan yıldız adayları arasında gösterilen 1.85 boyundaki Jhon Duran ile sarı lacivertlilerin ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.
Haberde; "Şu an için Jhon Jader Duran, Kolombiya U-20 takımının koçu Héctor Cárdenas'ın emrinde.
Avrupa'dan ciddi talipleri var.
Onlardan biri de Türk ekibi F.Bahçe" denildi.
Ayrıca oyuncuyu takip eden takımlardan birinin de scout ekibini Jorge Jesus'un kurduğu Benfica olduğu belirtildi.
Son olarak Brentford ve Fulham'ın da Kolombiyalı golcüyü izleme aşamasında olduğu kaydedildi.
Piyasa değeri 6 milyon euro.
Sol ayaklı forvetin Chicago ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Genç Jhon Duran'ın kariyerinde çıktığı toplam 76 resmi kulüp maçında 17 gol ve 10 asisti bulunuyor.
Oyuncu ülkesi Kolombiya ile ise 3 milli karşılaşmada forma giydi.
Kariyerinde 2 sarı kart gördü.