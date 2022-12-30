FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

2022 FIFA Dünya Kupası'ndan başarısız bir şekilde ayrılan Brezilya ve Portekiz Milli Takımları, teknik direktör arıyor.
2022 FIFA Dünya Kupası'ndan başarısız bir şekilde ayrılan Brezilya ve Portekiz Milli Takımları, teknik direktör arıyor.
Her iki milli takım için de adaylar arasında Jorge Jesus'un olduğu biliniyor.
Kısa süre önce Jesus'un, Portekiz Futbol Federasyonu'na 'görüşebiliriz' dediği ortaya çıkmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Brezilya basınından bu kez başka bir gelişme yansıtıldı.
Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, yaptığı açıklamada Jesus ile görüşmesinden bahsetti.
"KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEDİ BİLE"
Prado konuşmasında, Jesus'un kendisiyle Brezilya Milli Takımı hakkında görüşlerini ilettiğini belirtti.
Bununla beraber, Jesus'un konuşmasında, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın bir rüya olduğunu aktardı.
İşte Renato Mauricio Prado'nun konuya dair yaptığı o açıklama...
"Guardiola İspanya'yı çalıştırmıyor, Klopp da Almanya'yı çalıştırmıyor. Mourinho, hiçbir zaman Portekiz'i çalıştırmayacak.
Çünkü kulüpler, milli takımlara nazaran, çok daha fazla maaş veriyor.
Luis Enrique, Guardiola'nın City'de kazandığının 3'te 1'ini kazanıyor. Hatta bundan bile şüpheliyim.
Antrenörler için milli takım çalıştırma konusunda mali problemler var.
Abel Ferreira'da durum böyle değil. Palmeiras'ta çok fazla para kazanmasına rağmen, Brezilya Futbol Federasyonu, ona daha fazlasını ödeyebilir, bu imkan var.
Eğer bir davet giderse, kabul edeceğini düşünüyorum.
'JESUS BANA BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAKTAN OKADAR ÇOK BAHSETTİ Kİ...'
Jorge Jesus, bana o kadar çok fazla Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmakstan bahsetti ki, bunu bir rüya olacağını söyledi.
Jesus'a Brezilya Milli Takımı'nı sorduğumda, cevap vermekten çekinmedi bile.
Ancak, Jesus ve Ferreira, 2. kademedeki hocalar. Ne Abel Ferreira ne de jorge Jesus, Avrupa'nın en iyi hocaları arasında değiller.
Ülkemizdeki teknik direktörlerden daha iyiler ama üst düzey hoca değiller.
Guardiola, Ancelotti, Klopp ve Mourinho'ya yakın bile değiller ama benim için çıkış yolu, Ferreira ya da Jesus'tan biri olurdu."
Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.