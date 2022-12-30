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FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un adı bir süredir Brezilya ve Portekiz Milli Takımları ile anılıyordu. Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, yaptığı konuşmada Jesus ile yaptığı görüşmeye dair konuştu. Prado konuşmasında, Brezilya Milli Takımı'nda görev almanın Jesus için rüya gibi olduğunu ve bu konu hakkında konuşmaktan çekinmediğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:20
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

2022 FIFA Dünya Kupası'ndan başarısız bir şekilde ayrılan Brezilya ve Portekiz Milli Takımları, teknik direktör arıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Her iki milli takım için de adaylar arasında Jorge Jesus'un olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Kısa süre önce Jesus'un, Portekiz Futbol Federasyonu'na 'görüşebiliriz' dediği ortaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Brezilya basınından bu kez başka bir gelişme yansıtıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, yaptığı açıklamada Jesus ile görüşmesinden bahsetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

"KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEDİ BİLE"
Prado konuşmasında, Jesus'un kendisiyle Brezilya Milli Takımı hakkında görüşlerini ilettiğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Bununla beraber, Jesus'un konuşmasında, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın bir rüya olduğunu aktardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

İşte Renato Mauricio Prado'nun konuya dair yaptığı o açıklama...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

"Guardiola İspanya'yı çalıştırmıyor, Klopp da Almanya'yı çalıştırmıyor. Mourinho, hiçbir zaman Portekiz'i çalıştırmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Çünkü kulüpler, milli takımlara nazaran, çok daha fazla maaş veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Luis Enrique, Guardiola'nın City'de kazandığının 3'te 1'ini kazanıyor. Hatta bundan bile şüpheliyim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Antrenörler için milli takım çalıştırma konusunda mali problemler var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Abel Ferreira'da durum böyle değil. Palmeiras'ta çok fazla para kazanmasına rağmen, Brezilya Futbol Federasyonu, ona daha fazlasını ödeyebilir, bu imkan var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Eğer bir davet giderse, kabul edeceğini düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

'JESUS BANA BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAKTAN OKADAR ÇOK BAHSETTİ Kİ...'
Jorge Jesus, bana o kadar çok fazla Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmakstan bahsetti ki, bunu bir rüya olacağını söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Jesus'a Brezilya Milli Takımı'nı sorduğumda, cevap vermekten çekinmedi bile.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Ancak, Jesus ve Ferreira, 2. kademedeki hocalar. Ne Abel Ferreira ne de jorge Jesus, Avrupa'nın en iyi hocaları arasında değiller.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

Ülkemizdeki teknik direktörlerden daha iyiler ama üst düzey hoca değiller.

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