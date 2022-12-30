FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı yorumcu Jorge Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Milli takım..."

'JESUS BANA BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAKTAN OKADAR ÇOK BAHSETTİ Kİ...'

Jorge Jesus, bana o kadar çok fazla Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmakstan bahsetti ki, bunu bir rüya olacağını söyledi.