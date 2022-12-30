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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzaladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından performansıyla takımın önemli bir parçası haline gelen 23 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar el sıkışıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 20:46 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 20:52
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzaladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe genç futbolcusu İsmail Yüksek ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2025'te bitecek 23 yaşındaki futbolcu ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı.

Teknik direktör Jorge Jesus göreve geldikten sonra orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde çıktığı 16 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe performansıyla kariyerindeki ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösterdi.

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