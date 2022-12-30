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Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile basın toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu. Futbolseverler Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? sorguları ile arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:40
Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü karşı karşıya geldi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen golü ardından sosyal medya ve kamuoyunda tartışma hakim oldu. Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından 15:00'da basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? sorguları ile arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gündeme dair açıklama yapılacağını açıkladı. Basın toplantısı saat 15:00'da A Spor ve FB TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında yaşanan ve kamuoyunda tartışmaya sebep olan VAR'dan iptal edilen Sivasspor golü toplantının ana gündem maddesi olacak.

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