Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 15:57
Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi herkesin tanıdığı ünlü isim çıktı! Çok şaşıracaksınız...
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar: "Cinsel organını çıkardı, 65 yaşındaki annemin göğsünü morartıncaya kadar..."
Ozan Tufan'ın hocasından transfer açıklaması!
F.Bahçe için transfer iddiası! O stoper listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia için transfer iddiası! 'O gün onay verdi'
F.Bahçe için transfer iddiası! O stoper listede
İngilizce yeni yıl mesajları 2023
Son dakika Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri başladı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor! F.Bahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor! 15:57
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 15:22
Pele'nin vefatını Alman basını yazdı: Ölümsüzdür Pele'nin vefatını Alman basını yazdı: Ölümsüzdür 15:17
F.Bahçe için transfer iddiası! O stoper listede F.Bahçe için transfer iddiası! O stoper listede 15:10
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Beşiktaş'ta şok ayrılık! 15:04
Fırtına'dan "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi! Fırtına'dan "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi! 14:55
Daha Eski
Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta? Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:33
Cadiz - Almeira maçı saat kaçta? Cadiz - Almeira maçı saat kaçta? 14:30
Celta Vigo - Sevilla maçı saat kaçta? Celta Vigo - Sevilla maçı saat kaçta? 14:26
Getafe - Mallorca maçı saat kaçta? Getafe - Mallorca maçı saat kaçta? 14:21
F.Bahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor! 14:05
Transferde dev kapışma! G.Saray ve Trabzonspor... Transferde dev kapışma! G.Saray ve Trabzonspor... 13:51