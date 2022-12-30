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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 14:06
Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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