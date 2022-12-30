Haberler Fenerbahçe Fener tam gaz

Fener tam gaz

Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün devam etti. Önceki günü izinli olarak geçiren sarı lacivertli takım dün topbaşı yaptı. Pas çalışması sonrası taktik program uygulayan Fenerbahçeli futbolcular ardından duran top idmanı gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç sonrası şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların oldukça keyifli olduğu görüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Fener tam gaz
Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün devam etti. Önceki günü izinli olarak geçiren sarı lacivertli takım dün topbaşı yaptı. Pas çalışması sonrası taktik program uygulayan Fenerbahçeli futbolcular ardından duran top idmanı gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç sonrası şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların oldukça keyifli olduğu görüldü.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi için olay sözler! Kulüp başkanı açıkladı: TFF’ye gidiliyor…
EYT’de izin detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllık izinlerini ne yapacak?
Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası!
Trabzonspor rekor kırarak yenildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası!
İşte F.Bahçe'de Samet Akaydın transferinin perde arkası...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bilişim Desteği açıklaması! 6 ay geri ödemesiz kredi...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Açıklama yapması şart" Olay sözler! "Açıklama yapması şart" 07:39
Yeni umutlar Yeni umutlar 06:40
Suskun kaldılar Suskun kaldılar 06:39
Ismael Brugge’a Ismael Brugge’a 06:37
"Bağırmak yanlış" "Bağırmak yanlış" 06:35
Josef Pele’ye gözyaşı döktü Josef Pele’ye gözyaşı döktü 06:33
Daha Eski
Rosier’e Udinese kancası Rosier’e Udinese kancası 06:32
Pamuklara sarmalı! Pamuklara sarmalı! 06:31
Süper siftah Süper siftah 06:29
Güneş'ten 3'lü neşter Güneş'ten 3'lü neşter 06:28
Gedson: Bu yarışı bırakmayacağız Gedson: Bu yarışı bırakmayacağız 06:27
Kartal havalandı Kartal havalandı 06:26