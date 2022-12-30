Fener tam gaz

Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün devam etti. Önceki günü izinli olarak geçiren sarı lacivertli takım dün topbaşı yaptı. Pas çalışması sonrası taktik program uygulayan Fenerbahçeli futbolcular ardından duran top idmanı gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç sonrası şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların oldukça keyifli olduğu görüldü.
Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün devam etti. Önceki günü izinli olarak geçiren sarı lacivertli takım dün topbaşı yaptı. Pas çalışması sonrası taktik program uygulayan Fenerbahçeli futbolcular ardından duran top idmanı gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç sonrası şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların oldukça keyifli olduğu görüldü.