F.Bahçeli olmak büyük ayrıcalık

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, ülkesi Brezilya basınına konuştu. İlk Avrupa macerasına sarı lacivertli forma ile çıktığını hatırlatan 30 yaşındaki ön libero, "Avrupa futbol çok hızlı oynanıyor, Türkiye'de ise daha çok güce ve mücadeleye dayalı. Sürekli ayakta kalmak zorundasınız" dedi. Fenerbahçe'de geçirdiği her günden keyif aldığını söyleyen tecrübeli krampon, "Tesis, stat, kulüp yapısı, taraftarı he şeyiyle büyüklüğünü hissedebildiğiniz bir yer burası. Fenerbahçeli olmak Türkiye'de gerçekten büyük ayrıcalık" ifadelerini kullandı. Sambacı ayrıca "Trabzonspor maçında eksik kalınca bir mağlubiyet yaşadık ancak sonraki maçta tekrar sahaya yansıtarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.