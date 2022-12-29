Haberler Fenerbahçe Yüzmede çift başarı

Yüzmede çift başarı

Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe 4x100 metre karışık bayrak genç kadın takımı 4:11.56'lık derecesiyle şampiyon oldu. Genç erkek takımı ise aynı branşta 3:42.53'le ikinciliği elde etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Yüzmede çift başarı
Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe 4x100 metre karışık bayrak genç kadın takımı 4:11.56'lık derecesiyle şampiyon oldu. Genç erkek takımı ise aynı branşta 3:42.53'le ikinciliği elde etti.
DİĞER
Şarkıcı Hadise ile komedyen Hasan Can Kaya aşk mı yaşıyor? Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi! Gerçek ortaya çıktı
Eşi Heidi Lushtaku ile Türkiye'ye tatille gelen Merih Demiral'a büyük şok! İtalya'daki evini hırsızlar bastı
Galatasaray zirve aşkına! İşte Buruk'un 11'i
Kartal keskin virajda! İşte Güneş'in ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den göz kamaştıran istatistik!
Fenerbahçe'de forvetler alev aldı! İşte o rakamlar
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Aralık)
"Kayserispor'un sağlıklı bir ortama kavuşması gerekiyor"
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal’a Nijeryalı orta saha! Kartal’a Nijeryalı orta saha! 06:32
3 puan Mbappe'den! 3 puan Mbappe'den! 01:30
3 puan Mbappe'den! 3 puan Mbappe'den! 01:30
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:13
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:06
Süper Lig devinden Hasan Ali sürprizi! Süper Lig devinden Hasan Ali sürprizi! 00:40
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:28
F.Bahçe'den stoper hamlesi! 1.93'lük dev... F.Bahçe'den stoper hamlesi! 1.93'lük dev... 00:27
Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! 00:25
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." 00:25
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! 00:25
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu 00:25