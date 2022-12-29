Yüzmede çift başarı

Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe 4x100 metre karışık bayrak genç kadın takımı 4:11.56'lık derecesiyle şampiyon oldu. Genç erkek takımı ise aynı branşta 3:42.53'le ikinciliği elde etti.
TürkiyeArena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe 4x100 metre karışık bayrak genç kadın takımı 4:11.56'lık derecesiyle şampiyon oldu. Genç erkek takımı ise aynı branşta 3:42.53'le ikinciliği elde etti.