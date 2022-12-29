King: Keyif alıyoruz

Sakatlığını atlatan Joshua King'in yüksek performansı devam ediyor... Hazırlık maçlarında gollerini sıralayan, kupada İstanbulspor'a karşı 1 gol+2 asist üreten Norveçli golcü, Hatay'ı da boş geçmedi. Önümüzdeki karşılaşmalar için de yerini garantiye alan King, "Trabzon'da kaybettikten sonra iyi bir cevap vermemiz gerekiyordu. Böyle devam etmemiz lazım. Fenerbahçe'de oynadığım oyundan sahadaki arkadaşlarımla birlikte keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
Sakatlığınıatlatan Joshua King'in yüksek performansı devam ediyor... Hazırlık maçlarında gollerini sıralayan, kupada İstanbulspor'a karşı 1 gol+2 asist üreten Norveçli golcü, Hatay'ı da boş geçmedi. Önümüzdeki karşılaşmalar için de yerini garantiye alan King, "Trabzon'da kaybettikten sonra iyi bir cevap vermemiz gerekiyordu. Böyle devam etmemiz lazım. Fenerbahçe'de oynadığım oyundan sahadaki arkadaşlarımla birlikte keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.