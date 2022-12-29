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Ferdi’ye Milan kancası

Ferdi Kadıoğlu, futboluyla istikrarlı yükselişini sürdürüyor... 23 yaşındaki oyuncu, 93 kez topla buluştuğu Hatay maçında; yüzde 92 isabetli pas, 9 iki mücadele kazanma, 2 şut pası ve 4 adam geçme rakamlarıyla mest etti... Tuttosport, Milan'ın Ferdi'yi istediğini yazdı. Napoli, İnter, Ajax, Fulham, Nottingham Forrest de Kadıoğlu'nu takip ediyor. 2026'ya kadar kontratı olan Ferdi'nin piyasa değeri an itibarıyla 12 milyon euro.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Ferdi’ye Milan kancası
Ferdi Kadıoğlu, futboluyla istikrarlı yükselişini sürdürüyor... 23 yaşındaki oyuncu, 93 kez topla buluştuğu Hatay maçında; yüzde 92 isabetli pas, 9 iki mücadele kazanma, 2 şut pası ve 4 adam geçme rakamlarıyla mest etti... Tuttosport, Milan'ın Ferdi'yi istediğini yazdı. Napoli, İnter, Ajax, Fulham, Nottingham Forrest de Kadıoğlu'nu takip ediyor. 2026'ya kadar kontratı olan Ferdi'nin piyasa değeri an itibarıyla 12 milyon euro.
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