Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor - maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertlilerin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edimişti. Kırmızı-beyazlıların bulduğu golün neden iptal edildiği tartışma konusu olmuştu.

23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN!

TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE! https://t.co/bhbEUBZkE9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2022

GALATASARAY'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray da Fenerbahçe'nin paylaşımı sonrası Twitter hesabından Barış Alper Yılmaz'ın gol vuruşunun yer aldığı görselle birlikte 'Sus' emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.