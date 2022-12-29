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Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerinden yapılan paylaşımda 23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 19:31 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 19:53
Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor - maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertlilerin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edimişti. Kırmızı-beyazlıların bulduğu golün neden iptal edildiği tartışma konusu olmuştu.

GALATASARAY'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray da Fenerbahçe'nin paylaşımı sonrası Twitter hesabından Barış Alper Yılmaz'ın gol vuruşunun yer aldığı görselle birlikte 'Sus' emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

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