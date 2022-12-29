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Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası basın toplantısı kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararları nedeniyle cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı gerçekleştirileceğini açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:48 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:51
Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında ev sahibi takımın iptal edilen golü nedeniyle cuma günü basın toplantısı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz yarın saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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