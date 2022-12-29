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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde, deneyimli eldiven Altay Bayındır ve yıldız futbolcu Miha Zajc'a dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 2 yıldız için de kararını verdi. Öte yandan Enner Valencia'nın da Galatasaray derbisinde olup olmayacağında dair flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:25
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar iç transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, takımın iki yıldızıyla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Atakaş Hatayspor'u farklı mağlup ederek kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, iç transfer görüşmelerinde fazla acele etmiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Milliyet'in haberine göre, şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Altay ve Zajc ile yapılan ilk temasın olumlu geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Başkan Ali Koç daha önce Ferdi Kadıoğlu ile yürütülen görüşmelerde olduğu gibi Altay ve Zajc için de çok aceleci davranmıyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Ferdi ile de pazarlıklar bir hayli uzun sürmüş ve sonunda genç yıldızla 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Başkan Ali Koç iç transfer görüşmesi yapılan oyuncuların başka takımlara transfer olması konusunda bir endişe duymuyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Koç, futbolcunun kariyer planlamasında önceliği Fenerbahçe ise bir sorun yaşanmayacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Birçok talibi olan 23 yaşındaki Ferdi de durum böyleydi ve imza konusunda sorun yaşanmadı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Benzer şekilde Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc'ın da en geç 2-3 ay içinde sözleşmelerini yenilemeleri bekleniyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

FENERBAHÇE - RİZESPOR (ZTK)

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

JESUS İDDİASI

Portekiz'in Record gazetesi, Jorge Jesus'un milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdiğini ileri sürdü...

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