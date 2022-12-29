Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc müjdesi! Transfer...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar iç transfer çalışmalarına başladı.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar iç transfer çalışmalarına başladı.
Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, takımın iki yıldızıyla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Atakaş Hatayspor'u farklı mağlup ederek kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, iç transfer görüşmelerinde fazla acele etmiyor.
Milliyet'in haberine göre, şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile görüşmeler başladı.
Altay ve Zajc ile yapılan ilk temasın olumlu geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Başkan Ali Koç daha önce Ferdi Kadıoğlu ile yürütülen görüşmelerde olduğu gibi Altay ve Zajc için de çok aceleci davranmıyor.
Ferdi ile de pazarlıklar bir hayli uzun sürmüş ve sonunda genç yıldızla 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalanmıştı.
Başkan Ali Koç iç transfer görüşmesi yapılan oyuncuların başka takımlara transfer olması konusunda bir endişe duymuyor.
Koç, futbolcunun kariyer planlamasında önceliği Fenerbahçe ise bir sorun yaşanmayacağını düşünüyor.
Birçok talibi olan 23 yaşındaki Ferdi de durum böyleydi ve imza konusunda sorun yaşanmadı.
Benzer şekilde Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc'ın da en geç 2-3 ay içinde sözleşmelerini yenilemeleri bekleniyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE
FENERBAHÇE - RİZESPOR (ZTK)
ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE
JESUS İDDİASI
Portekiz'in Record gazetesi, Jorge Jesus'un milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdiğini ileri sürdü...
Portekiz'de Fernando Santos, Dünya Kupası'nın ardından görevini bırakmıştı.
Federasyon, Jose Mourinho'ya da teklif götürdü. Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.