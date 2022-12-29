Diego Rossi kendini aştı

Hatayspor karşısında verdiği 2 gol pasıyla asist sayısını 9'a çıkaran Diego Rossi geçen sezonu şimdiden yakaladı... Uruguaylı oyuncu, geçtiğimiz sezonun tamamında 39 maçta aynı sayıda asist gerçekleştirmişti. Bu sezon 25 maçta bu rakama ulaşan Rossi, ligde ayrıca 3 gol kaydetti.
Hataysporkarşısında verdiği 2 gol pasıyla asist sayısını 9'a çıkaran Diego Rossi geçen sezonu şimdiden yakaladı... Uruguaylı oyuncu, geçtiğimiz sezonun tamamında 39 maçta aynı sayıda asist gerçekleştirmişti. Bu sezon 25 maçta bu rakama ulaşan Rossi, ligde ayrıca 3 gol kaydetti.