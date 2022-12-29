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Bodrumspor Sekidika'yı transfer ediyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, bir zamanlar Galatasaray'da da forma giyen Jesse Sekidika'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:31
Bodrumspor Sekidika'yı transfer ediyor

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek sezonun ilk yarısını 32 puanla Süper Lig yarışında 3'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, gözünü transfere çevirdi.

İç transferde sol kanat Drazic, orta saha Harun ve Bahadır'la yollarını resmen ayıran, golcü Jahovic'le de vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, Jesse Sekidika'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Nijeryalı golcü için temaslara başlayan Bodrumspor'un olumlu mesafe katettiği vurgulandı.

Bu sezon Eyüpspor'la 9 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncunun kiralanabileceği de bildirildi. Eyüpspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sekidika, 9 lig maçına çıkıp 1 gol atabildi. Türkiye'de ilk olarak Eskişehirspor forması giyen Sekidika, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Ancak sarı-kırmızılılarda düzenli olarak forma giyemeyen Nijeryalı, Konyaspor ve Eyüpspor'da da top koşturdu.

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