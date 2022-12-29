Arao gizli kahraman

Hatayspor karşısında bir başka dikkat çeken isim Willian Arao'ydu... Brezilyalı ön libero, 21 başarılı defansif aksiyon+10 top kazanmanın yanı sıra bu kez hücuma da önemli katkı verdi... Üçüncü bölgeye tam 12 isabetli pas gönderdi; 2 kilit pası verdi. Yüzde 91 pas başarısıyla oynadı.
Hataysporkarşısında bir başka dikkat çeken isim Willian Arao'ydu... Brezilyalı ön libero, 21 başarılı defansif aksiyon+10 top kazanmanın yanı sıra bu kez hücuma da önemli katkı verdi... Üçüncü bölgeye tam 12 isabetli pas gönderdi; 2 kilit pası verdi. Yüzde 91 pas başarısıyla oynadı.