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Arao gizli kahraman

Hatayspor karşısında bir başka dikkat çeken isim Willian Arao'ydu... Brezilyalı ön libero, 21 başarılı defansif aksiyon+10 top kazanmanın yanı sıra bu kez hücuma da önemli katkı verdi... Üçüncü bölgeye tam 12 isabetli pas gönderdi; 2 kilit pası verdi. Yüzde 91 pas başarısıyla oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Arao gizli kahraman
Hatayspor karşısında bir başka dikkat çeken isim Willian Arao'ydu... Brezilyalı ön libero, 21 başarılı defansif aksiyon+10 top kazanmanın yanı sıra bu kez hücuma da önemli katkı verdi... Üçüncü bölgeye tam 12 isabetli pas gönderdi; 2 kilit pası verdi. Yüzde 91 pas başarısıyla oynadı.
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