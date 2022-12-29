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3 koldan transfer

Ara transfere yönelik çalışmalar devam ediyor... Stoper, bek ve forvet arayış olan mevkiler. Son karar Jorge Jesus'un ocak ayında sunacağı rapora göre verilecek... Yabancı transferi halinde kontenjanın boşaltılması için kadrodan oyuncu gönderilmesi gerekiyor. Alioski ilk aday. Teklif gelmesi halinde Miha Zajc'ın da adı geçiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
3 koldan transfer
Ara transfere yönelik çalışmalar devam ediyor... Stoper, bek ve forvet arayış olan mevkiler. Son karar Jorge Jesus'un ocak ayında sunacağı rapora göre verilecek... Yabancı transferi halinde kontenjanın boşaltılması için kadrodan oyuncu gönderilmesi gerekiyor. Alioski ilk aday. Teklif gelmesi halinde Miha Zajc'ın da adı geçiyor.
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