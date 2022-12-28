Zirveye dönüş!

Fenerbahçe'nın golcüleri dün işlerini fazlasıyla yaptılar. Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve Miha Zajc'ın çok iyi yönettiği sarı-lacivertlilerde ilk golü hazırlık döneminin yıldızı Joshua King kaydetti. Ardından Michy Batshuayi'nin sayısıyla rahatlayan Fenerbahçe sayısız gol kaçırdı. İkinci devrede oyuna dahil olan Serdar Dursun'un golüyle 3-0'ı buldu. Gustavo Henrique skoru belirledi: 4-0. Farklı galibiyetle 2022 yılını keyifli kapattı.
Fenerbahçe'nın golcüleri dün işlerini fazlasıyla yaptılar. Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve Miha Zajc'ın çok iyi yönettiği sarı-lacivertlilerde ilk golü hazırlık döneminin yıldızı Joshua King kaydetti. Ardından Michy Batshuayi'nin sayısıyla rahatlayan Fenerbahçe sayısız gol kaçırdı. İkinci devrede oyuna dahil olan Serdar Dursun'un golüyle 3-0'ı buldu. Gustavo Henrique skoru belirledi: 4-0. Farklı galibiyetle 2022 yılını keyifli kapattı.
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