Haberler Fenerbahçe Zirveye dönüş!

Zirveye dönüş!

Dünya Kupası öncesinde Giresun’a sonrasında Trabzon’a kaybeden Kanarya, Hatayspor’a fark attı. 4 golle 3 puanı alıp zirveyi ele geçirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Zirveye dönüş!
Süper Lig'de Fenerbahçe 2 maçtır puan alamıyordu. Dünya Kupası öncesinde evinde Giresunspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, ardından da Trabzonspor derbisinde yenilgi yüzü görmüştü. Liderliği de Galatasaray'a kaptıran Kanarya için Hatayspor karşılaşması tam anlamıyla bir 'dönüş' maçı oldu. Fenerbahçe, rakibini rahat mağlup ederek hem galibiyet keyfini yaşadı hem de maç fazlasıyla ezeli rakibine kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almış oldu. Hatay maçında forvetler günündeydi.

Fenerbahçe'nın golcüleri dün işlerini fazlasıyla yaptılar. Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve Miha Zajc'ın çok iyi yönettiği sarı-lacivertlilerde ilk golü hazırlık döneminin yıldızı Joshua King kaydetti. Ardından Michy Batshuayi'nin sayısıyla rahatlayan Fenerbahçe sayısız gol kaçırdı. İkinci devrede oyuna dahil olan Serdar Dursun'un golüyle 3-0'ı buldu. Gustavo Henrique skoru belirledi: 4-0. Farklı galibiyetle 2022 yılını keyifli kapattı.
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