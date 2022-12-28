Volkan Demirel'e sevgi gösterisi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak geldiği Kadıköy'de tezahüratlarla karşılandı. Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Demirel'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Demirel de bu tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak geldiği Kadıköy'de tezahüratlarla karşılandı. Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Demirel'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Demirel de bu tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.