Serdar’dan siftah

Fenerbahçe'nin kulübeden gelen gücü Serdar Dursun ikinci yarıda şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu 75'te oyuna girip 86'da golünü attı. Tecrübeli forvet, Erce Kardeşler'i çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Serdar Dursun'un bu sezon 2 asisti vardı. Siftah yaptı.
Fenerbahçe'nin kulübeden gelen gücü Serdar Dursun ikinci yarıda şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu 75'te oyuna girip 86'da golünü attı. Tecrübeli forvet, Erce Kardeşler'i çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Serdar Dursun'un bu sezon 2 asisti vardı. Siftah yaptı.