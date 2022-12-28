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Serdar’dan siftah

Fenerbahçe'nin kulübeden gelen gücü Serdar Dursun ikinci yarıda şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu 75'te oyuna girip 86'da golünü attı. Tecrübeli forvet, Erce Kardeşler'i çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Serdar Dursun'un bu sezon 2 asisti vardı. Siftah yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Serdar’dan siftah
Fenerbahçe'nin kulübeden gelen gücü Serdar Dursun ikinci yarıda şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu 75'te oyuna girip 86'da golünü attı. Tecrübeli forvet, Erce Kardeşler'i çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Serdar Dursun'un bu sezon 2 asisti vardı. Siftah yaptı.
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