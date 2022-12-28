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Maçta iki gol VAR'a takıldı

Kritik maçta her iki takımın da birer golü VAR'a takıldı. 9'da durum 0-0'ken Hatayspor'da El Kaabi'yle bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen onayla ofsayt kararı doğrulandı. 69'da da King'in içeri çevirdiği topa müdahale etmek isteyen Burak Öksüz'ün kendi kalesine attığı gol, yine VAR'dan ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Maçta iki gol VAR'a takıldı
Kritik maçta her iki takımın da birer golü VAR'a takıldı. 9'da durum 0-0'ken Hatayspor'da El Kaabi'yle bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen onayla ofsayt kararı doğrulandı. 69'da da King'in içeri çevirdiği topa müdahale etmek isteyen Burak Öksüz'ün kendi kalesine attığı gol, yine VAR'dan ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
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