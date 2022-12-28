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Kral adamlar

Sarı-lacivertli takımın iki yıldızı, ilk 45 dakikada 6 dakika arayla attıkları gollerle maçı kolaya çevirdi. King 3, Batshuayi ise 6. golünü ağlara yolladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Kral adamlar

Fenerbahçe, Hatayspor galibiyetiyle hayata dönerken Joshua King ve Batshuayi'nin payı büyüktü. İki futbolcu ilk devrede attıkları birer golle zor maçı kolaya çevirdi. İlk gol King'ten geldi. 20. dakikada soldan kazanılan korner atışında Rossi ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Joshua King'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-0. Bundan 6 dakika sonra ise Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, soldan son çizgiye inip ortaladı. Batshuayi bekletmeden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi.

DURMAYA NİYETLERİ YOK

Bu iki gol zor maçı kolaya çevirdi. Zira özellikle ilk gole kadar Hatayspor yakaladığı pozisyonla Fenerbahçe'yi sıkıştırıyordu. Maçın açılış golünü kaydeden Joshua King, bu sezon 5. maçında 3. gole ulaşırken 1 de asisti bulunuyor. Attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Batshuayi ise ligde oynadığı 9. karşılaşmada 6. golünü kaydetti. Belçikalı yıldızın bu sezon 1 de asisti bulunuyor; King gibi... Öte yandan iki futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Joshua King ve Batshuayi maç sonunda, iyi yıllar diledi.

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