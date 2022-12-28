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"İstediğimizi aldık"

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, “İki mağlubiyetin ardından kazanılan üç puan büyük moral oldu” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
"İstediğimizi aldık"

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jesus, Hatayspor galibiyetinin her anlamda çok önemli olduğunu ifade etti. Portekizli teknik direktör, "Maça çok iyi başlamadık ama kısa süre içerisinde bulduğumuz üst üste goller bizi rahatlattı. Buna rağmen devre bitene kadar aradaki farkı daha da açabilirdik, fakat son vuruşlarda başarılı olamadık. İkinci yarıda da sahada aynı istek ve arzuyla oynadık. Rakip kaleye gitmekte zorlanmadık fakat bu bölümde de topu filelerle buluşturmakta sıkıntı yaşardık. Son bölümde rakibimizin de direncini kırmayı başardık ve yine kosa süre içinde bulduğumuz iki golle mücadeleyi farklı kazandık. İki yenilginin ardından bu galibiyet hepimize moral oldu, oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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