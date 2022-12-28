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Gustavo affetmedi

Savunmanın belkemiği Gustavo Henrique, 90+5'te kazanılan kornerde hücuma çıktı. Brezilyalı stoper karambolde önüne düşen topa sol ayağıyla net bir vuruş yaptı. Direğe çarpan top ağlarla buluştu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 2. golünü kaydetti. 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında fileleri sarsmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Gustavo affetmedi
Savunmanın belkemiği Gustavo Henrique, 90+5'te kazanılan kornerde hücuma çıktı. Brezilyalı stoper karambolde önüne düşen topa sol ayağıyla net bir vuruş yaptı. Direğe çarpan top ağlarla buluştu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 2. golünü kaydetti. 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında fileleri sarsmıştı.
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