Ferdi sarıdan yırttı

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında farklı kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, kritik karşılaşmayı hasarsız da tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart sınırında yer alan isimlerden Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de çıktığı karşılaşmayı kartsız tamamlamayı başardı. 23 yaşındaki milli sol bek, 17. haftada deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında farklı kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, kritik karşılaşmayı hasarsız da tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart sınırında yer alan isimlerden Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de çıktığı karşılaşmayı kartsız tamamlamayı başardı. 23 yaşındaki milli sol bek, 17. haftada deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.