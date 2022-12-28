Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında, Ülker Stadı'nda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Sabah spor yazarlarından Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin performansını köşe yazısında değerlendirdi. İşte Üründül'ün Fenerbahçe değerlendirmesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 09:28
Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Sabah spor yazar Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Hatayspor maçındaki performansını köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Son iki maçında 6 puan kaybeden Fenerbahçe için dünkü maç çok kritikti, mutlak kazanılması gerekiyordu.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Bu bilinçle tempolu, atak ve pozisyonlu bir ilk yarı sergilediler.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Ama kimse zannetmesin ki çok organize bir futbol vardı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Maçın kahramanları iki bekti. Ferdi ve Osayi.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Her iki kanadı da bu kadar sürekli ve etkili kullanmak gerçekten kolay iş değil.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Tabii böyle bir görüntü iki taraflı olunca, rakip de kenarlara gerekli tedbirleri hiç düşünmeyince durum böyle oldu.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Fenerbahçe üst üste iki tane gol buldu.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

İkinci devrede de yine Fenerbahçe'nin gole yakın birçok pozisyonu vardı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Yine Osayi ve Ferdi başroldeydiler.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Mükemmel oynayan bu ikiliden devamlı faydalanmak için kesinlikle 3'lü defans oynamamak lazım.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Sonuçta Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu. Jesus'un çok iyi bir analiz yapması lazım.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Rahat maç olmasına rağmen genel gidişatı iyi görmüyorum.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Birer gol atsalar da Batshuayi ve King fizik açıdan iyi değillerdi.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Jesus bence Serdar Dursun'u ihmal etmemeli.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Takımın ihtiyacı olan yetenekli İrfan Can da güçsüzlükten oynar gibi yapıyor ama hiçbir şey oynamıyor.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Rossi saman alevi gibi bir iki kere parlıyor, sonrasında ise maçta yok.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Ayrıca verilen pozisyonlar var. Maç 0-0'ken aynı problem tekrar yaşandı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Öne çıkan çizgi, defansın arkasına atılan iki top...

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Birini Lobjanidze bomboş kaçırdı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

İkincide top ağlara gitti ama kıl payı ofsayta takıldı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Volkan Demirel'in işi hiç kolay değil.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Takım savunması tam bir felaket.

Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş değerlendirme! "İrfan Can güçsüzlükten..."

Fenerbahçe'nin net kaçırdıkları ve kaleci Erce'nin kurtarışları olmasa büyük hezimet yaşanırdı.

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