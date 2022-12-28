Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 08:07
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Dünya Kupası öncesinde ligde son oynadığı müsabakada Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 15. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek kötü gidişi sonlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de bu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - JORGE JESUS İŞİNE BAKIYOR

Kazandığı Sivas ve kaybettiği Giresun maçlarında golleri penaltıdan gelen, Trabzonspor deplasmanında kaleye isabetli şutu olmayan Fenerbahçe, ligin en fazla gol atan takımı olduğunu arka arkaya 10 kişi kaldığı maçlarda unutmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Dün Hatay karşısında hem bunu hatırladılar hem de iki mağlubiyetin ardından yaklaşan Galatasaray derbisi öncesi son iç saha maçında tribünleri havaya soktular.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Jorge Jesus bunu dörtlü savunmaya dönüp ya da Zajc ve Rossi tercihleriyle mi başardı peki?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Jean Paul Sartre futbolu çok severdi ve der ki "Futbolda her şey rakibin varlığıyla çetrefilleşir."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Küme düşme hattının bir sıra üzerindeki Hatayspor elbette Trabzonspor değil ve Kadıköy'de arıza çıkartacak seviyede değiller.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Lobjanidze ile tabela 0-0 iken kaçırdıkları pozisyon kendi adlarına maçın kader anı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

İki bekin ziyadesiyle hücuma destek verdiği, Batshuayi ve King'i topsuz koşularıyla rahatlatan Rossi ile Fenerbahçe için Hatay kolay lokma oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

45 dakikada 13 hücum yiyor, rakibi şut pozisyonlarında bozamıyor ve kalenize 9 isabetli şut geliyorsa Kadıköy'den puanla çıkamazsınız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Fenerbahçe maçı 15'i isabetli 25 hücum girişimiyle tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Hatayspor maçı yorumu!

Demirel'in Ribeiro ve Ze Luis'i devrede oyundan almasına -sakatlanmadılarsa- anlam veremedim.

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