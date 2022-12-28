FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de göreve başlayan Jorge Jesus kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de göreve başlayan Jorge Jesus kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Sarı-lacivertliler, deneyimli hoca ile 3 kulvarda sergilediği performansla beğeni topladı.
Oynattığı pozitif futbolu skorlara da yansıtmayı başaran Portekizli çalıştırıcı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'ye müthiş bir ivme kazandıran Portekizli teknik adamla ilgili ülkesinin basınından çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Jorge Jesus için geçilen söz konusu haber, sarı-lacivertlileri son derece endişelendirdi.
AYRILIYOR MU?
Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de camiayı oldukça rahatsız eden bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik direktörün adı Brezilya ve Portekiz milli takımıyla anılıyordu.
Akşam'ın Record'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz'e yeşil ışık yaktı.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Portekiz basınında büyük yankı uyandıran haberde Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı teknik direktörlüğü görüşmeleri için federasyona haber saldığı belirtildi.
Bunun üzerine Portekiz Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği ve Jorge Jesus ile kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.
JOSE MOURINHO İSTEMİYOR!
Fernando Santos'un Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması sonrası ilk olarak gündeme Roma'nın başına olan Jose Mourinho geldi.
Ancak Jose Mourinho'nun Roma'da devam etmek istediği ve şu an için Portekiz Milli Takımı'nı düşünmediğini, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla bildirdiği vurgulandı.
Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerinin, Jose Mourinho'dan isteksiz bir cevap gelmesinin ardından arayışlarını hızlandırdığı ve önceliğin Jorge Jesus'a verildiği kaydedildi.
FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ENDİŞE!
Fenerbahçe, 1 yıllık sözleşmesini uzatmak istediği Jorge Jesus'tan gelen bu haberle adeta yıkıldı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar endişe içinde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.
Öte yandan yine Record'un haberine göre Jorge Jesus'un dışında Portekiz Milli Takımı'nın diğer teknik direktör adayları Bruno Lage ve Rui Jorge.
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 28 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 18 galibiyet elde etti.
6 müsabaka beraberlikle bitti.
4 maç ise mağlubiyetle sona erdi.