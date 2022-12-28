Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbolla camianın beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli takımla 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli hoca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki geleceği merak konusu olan Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'na haber gönderdiği ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 17:27 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 17:29
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de göreve başlayan Jorge Jesus kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Sarı-lacivertliler, deneyimli hoca ile 3 kulvarda sergilediği performansla beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Oynattığı pozitif futbolu skorlara da yansıtmayı başaran Portekizli çalıştırıcı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Fenerbahçe'ye müthiş bir ivme kazandıran Portekizli teknik adamla ilgili ülkesinin basınından çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Jorge Jesus için geçilen söz konusu haber, sarı-lacivertlileri son derece endişelendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

AYRILIYOR MU?
Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de camiayı oldukça rahatsız eden bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik direktörün adı Brezilya ve Portekiz milli takımıyla anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Akşam'ın Record'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz'e yeşil ışık yaktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Portekiz basınında büyük yankı uyandıran haberde Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı teknik direktörlüğü görüşmeleri için federasyona haber saldığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Bunun üzerine Portekiz Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği ve Jorge Jesus ile kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

JOSE MOURINHO İSTEMİYOR!
Fernando Santos'un Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması sonrası ilk olarak gündeme Roma'nın başına olan Jose Mourinho geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Ancak Jose Mourinho'nun Roma'da devam etmek istediği ve şu an için Portekiz Milli Takımı'nı düşünmediğini, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla bildirdiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerinin, Jose Mourinho'dan isteksiz bir cevap gelmesinin ardından arayışlarını hızlandırdığı ve önceliğin Jorge Jesus'a verildiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ENDİŞE!
Fenerbahçe, 1 yıllık sözleşmesini uzatmak istediği Jorge Jesus'tan gelen bu haberle adeta yıkıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ayrılıyor mu? Federasyona haber gönderdi

Sarı-Lacivertli taraftarlar endişe içinde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

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