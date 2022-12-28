Diego Rossi’den asist resitali

Hatayspor maçına Diego Rossi damga vurdu. 20'de kornerden King'i golle buluşturan Rossi, 26'da da klas bir pasla Batshuayi'ye 'al da at' dedi. Belçikalı golcü de bu ikramı geri çevirmedi. 24 yaşındaki genç forvet, bu sezon 14 maçta şans bulup, 3 gol, 4 asist katkısı sağlarken, bu sezon bir lig maçında 2 asist yapan ilk isim oldu. Rossi, 61'de alkışlarla yerini Lincoln'e bıraktı.
Hatayspormaçına Diego Rossi damga vurdu. 20'de kornerden King'i golle buluşturan Rossi, 26'da da klas bir pasla Batshuayi'ye 'al da at' dedi. Belçikalı golcü de bu ikramı geri çevirmedi. 24 yaşındaki genç forvet, bu sezon 14 maçta şans bulup, 3 gol, 4 asist katkısı sağlarken, bu sezon bir lig maçında 2 asist yapan ilk isim oldu. Rossi, 61'de alkışlarla yerini Lincoln'e bıraktı.