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Arao 22 top kazandı

Kanarya'nın orta sahasındaki 'top hırsızı' Willian Arao dün yine müthiş oynadı. Doğru pozisyon alıp, 2. topları kimselere bırakmayan Brezilyalı futbolcu alkışı aldı. Arao 90 dakika boyunca toplamda 22 top kazandı. Partneri Miguel Crespo'nun yokluğunda orta sahayı çekip çevirdi. Arao yüzde 91'lik pas başarısı yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Arao 22 top kazandı
Kanarya'nın orta sahasındaki 'top hırsızı' Willian Arao dün yine müthiş oynadı. Doğru pozisyon alıp, 2. topları kimselere bırakmayan Brezilyalı futbolcu alkışı aldı. Arao 90 dakika boyunca toplamda 22 top kazandı. Partneri Miguel Crespo'nun yokluğunda orta sahayı çekip çevirdi. Arao yüzde 91'lik pas başarısı yakaladı.
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