Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşma sonrası Ahmet Çakar Sabah Gazetesi'ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Çakar'ın, Fenerbahçe'nin futbolcusu hakkındaki övgü dolu sözleri ise gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe sıkıntılı geçirdiği son 2 maç sonrasında tekrar eski haline dönüverdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Özellikle bir ilk yarı oynadılar ki biz seyrederken yorulduk.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Sağdan Osayi soldan Ferdi, Rossi…

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Hepsi Hatay'a çöktüler.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Batshuayi çalışıyor, Arao çalışıyor ve F.Bahçe pozisyon üzerine pozisyon üretiyordu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Önce duran toptan King, arkasından da Ferdi-Rossi-Batshuayi ortaklığında gelen mükemmel bir ikinci gol…

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

F.Bahçe acımasız bir pres yaptı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Sürekli alan daralttı, dönen topları aldı, Hatay birkaç kontrada da fazla bir şey üretemedi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

İlk devre ciddi bir fark olurdu…

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

İkinci yarı F.Bahçe işi rölantiye aldı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Diğer bir deyimle önde presi ve yüksek tempoyu bıraktı, dolayısıyla Hatay oynamaya başladı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Peki F.Bahçe pozisyon verdi mi?

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Pek verdiğini söyleyemeyiz.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Maç biterken sonradan oyuna giren Serdar Dursun'un golü ile uzatmalarda da Gustavo Henrique'nin vuruşu skoru perçinledi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Önce Ferdi'yi kutlamak gerek. Her maç çok iyi oynuyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Şu anda Türk futbolunun göz bebeği durumunda.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

90 artıda bile depar atacak gücü ve ters pas verecek oyun görüşü var.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Ne olursa olsun F.Bahçe istediğinde, hele rakip biraz kendisine göre zayıfsa boğuveriyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Tıpkı dün gece ilk yarıda yaptıkları gibi. Hakem için kolay maç oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Fakat ne olursa olsun bu tip maçlarda çalınan iki ters düdük maçı bunalıma sokar. Hakem Sarper Barış Saka da birkaç ufak hataya rağmen maçı başarılı yönetti diyebiliriz.

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