Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelen ve derbiden mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Hatayspor'u evinde ağırlayacak. Kanarya, Hatayspor karşısında alacağı galibiyetle, yeni bir seriye başlamak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de, Hatayspor maçı sonrası önemli bir fikstürk avantajı yaşanacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:25
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasıdan önce ve sonra iki kötü yenilgi alarak liderliği kaptıran Fenerbahçe'de yeni gündem fikstür oldu.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Giresunspor ve Trabzonspor yenilgileriyle 6 puanlık kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Salı günü oynanacak Hatayspor maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Her ne kadar futbol kamuoyunda Fenerbahçe'nin önünde zor bir fikstürün başlayacağı konuşulsa da takım içinde aksi bir düşünce paylaşılıyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde 27 Aralık-5 Şubat arasındaki fikstürün içerisinde bazı avantajlar barındırdığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

2 yenilgiden sonra Hatayspor maçının Kadıköy'de taraftarların önünde olmasının önemli bir şans olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Bununlda beraber, daha sonraki süreçte 4 deplasmandan 3'ünün İstanbul olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Ancak kış aylarında bu deplasmanların Antalya ve Adana gibi sıcak şehirlerde olması da şans sayıldı.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor deplasmanına giderken ise takımın köprü bile geçmeyeceği anımsatıldı.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

8 Ocak'taki Galatasaray derbisinin Kadıköy'de oynanması da en büyük avantaj olarak gösterildi.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Zira zirvedeki direkt rakibini böylesine kritik bir süreçte iç sahada ağırlamanın önemli olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Öte yandan Fenerbahçe'de yöneticilerin Hatayspor maçıyla beraber takımın yeni bir galibiyet serisine başlayacağını konuştukları da öğrenildi.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

TEMASLI OYUNUN BEDELİ
Trabzonspor yenilgisinin analizlerini yapan Fenerbahçe'de Jorge Jesus futbolcularından her zaman temaslı oyun istiyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Böyle bir oyun stilinin de bedelleri oluyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Trabzonspor deplasmanında da bu durum yaşandı.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Sarı kartı cebinde olan Miguel Crespo çıkarılmadı.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Benzer bir hata sezon başında Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek'te yapılmıştı.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Jorge Jesus'a gelen eleştirilerin ana sebebi de bu oldu.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Temaslı oyunda sarı kartlı oyuncular risk altında oluyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Özellikle de İsmail ve Crespo gibi orta sahada 6 numarada oynayan futbolcular ciddi riskler taşıyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

RAKİP VOLKAN DEMİREL
Süper Lig'de 16. haftada evinde Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de rakip tanıdık bir isim olacak. 2002-2019 arası sarı-lacivertli kaleyi koruyan, 2 yıl da antrenörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Geçen sezon Karagümrük'ün başında ilk kez rakip olan ve 0-0 berabere kalan genç çalıştırıcı, bu kez Hatayspor ile Kadıköy'e gelecek. Jorge Jesus ile Volkan Demirel aynı zamanda ilk kez birbirlerine rakip olacak.

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