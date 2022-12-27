Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi gündem fikstür! Dev avantaj...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasıdan önce ve sonra iki kötü yenilgi alarak liderliği kaptıran Fenerbahçe'de yeni gündem fikstür oldu.
Süper Lig'de Dünya Kupası arasıdan önce ve sonra iki kötü yenilgi alarak liderliği kaptıran Fenerbahçe'de yeni gündem fikstür oldu.
Giresunspor ve Trabzonspor yenilgileriyle 6 puanlık kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Salı günü oynanacak Hatayspor maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor.
Her ne kadar futbol kamuoyunda Fenerbahçe'nin önünde zor bir fikstürün başlayacağı konuşulsa da takım içinde aksi bir düşünce paylaşılıyor.
Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde 27 Aralık-5 Şubat arasındaki fikstürün içerisinde bazı avantajlar barındırdığı konuşuluyor.
2 yenilgiden sonra Hatayspor maçının Kadıköy'de taraftarların önünde olmasının önemli bir şans olduğu belirtiliyor.
Bununlda beraber, daha sonraki süreçte 4 deplasmandan 3'ünün İstanbul olduğu bildirildi.
Ancak kış aylarında bu deplasmanların Antalya ve Adana gibi sıcak şehirlerde olması da şans sayıldı.
İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor deplasmanına giderken ise takımın köprü bile geçmeyeceği anımsatıldı.
8 Ocak'taki Galatasaray derbisinin Kadıköy'de oynanması da en büyük avantaj olarak gösterildi.
Zira zirvedeki direkt rakibini böylesine kritik bir süreçte iç sahada ağırlamanın önemli olduğu dile getirildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de yöneticilerin Hatayspor maçıyla beraber takımın yeni bir galibiyet serisine başlayacağını konuştukları da öğrenildi.
TEMASLI OYUNUN BEDELİ
Trabzonspor yenilgisinin analizlerini yapan Fenerbahçe'de Jorge Jesus futbolcularından her zaman temaslı oyun istiyor.
Böyle bir oyun stilinin de bedelleri oluyor.
Trabzonspor deplasmanında da bu durum yaşandı.
Sarı kartı cebinde olan Miguel Crespo çıkarılmadı.
Benzer bir hata sezon başında Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek'te yapılmıştı.
Jorge Jesus'a gelen eleştirilerin ana sebebi de bu oldu.
Temaslı oyunda sarı kartlı oyuncular risk altında oluyor.
Özellikle de İsmail ve Crespo gibi orta sahada 6 numarada oynayan futbolcular ciddi riskler taşıyor.
RAKİP VOLKAN DEMİREL
Süper Lig'de 16. haftada evinde Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de rakip tanıdık bir isim olacak. 2002-2019 arası sarı-lacivertli kaleyi koruyan, 2 yıl da antrenörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Geçen sezon Karagümrük'ün başında ilk kez rakip olan ve 0-0 berabere kalan genç çalıştırıcı, bu kez Hatayspor ile Kadıköy'e gelecek. Jorge Jesus ile Volkan Demirel aynı zamanda ilk kez birbirlerine rakip olacak.