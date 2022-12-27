Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HATAYSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Spor Toto Süper Lig)

FENERBAHÇE HATAYSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta maçında Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak. kritik müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Joao Pedro ve Miguel Crespo maçta süre alamayacak. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 14:20
FENERBAHÇE HATAYSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Spor Toto Süper Lig)

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

CRESPO CEZALI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak. Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Karnı burnunda Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Büyüyen karnı ile poz veren Fahriye Evcen'e Burak Özçivit'ten yorum gecikmedi!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la önce arabada sonra asansörde... Dudak dudağa görüntülenmişlerdi: "Baban görmesin"
Transferde Caner Erkin sürprizi! Yeni adresi...
Ve Kerem imzalıyor! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de gündem fikstür! Dev avantaj...
Jesus'tan transfer talebi! O mevkiye takviye istedi
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TOPLU ULAŞIMA ZAM!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 14:05
Federasyon açıkladı! İşte Milli Takım'ın yeni hocası Federasyon açıkladı! İşte Milli Takım'ın yeni hocası 13:58
Kartal yüksek uçuyor! 3'lü transfer... Kartal yüksek uçuyor! 3'lü transfer... 13:25
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:47
Altay'da Paixao fire vermedi Altay'da Paixao fire vermedi 12:37
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... 12:16
Daha Eski
Icardi'nin akıbeti belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Icardi'nin akıbeti belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 12:01
Torreira kararı! Ceza alacak mı? Torreira kararı! Ceza alacak mı? 11:48
Transferde Caner Erkin sürprizi! Yeni adresi... Transferde Caner Erkin sürprizi! Yeni adresi... 11:39
Weghorst ipleri eline aldı! Maç sonrası... Weghorst ipleri eline aldı! Maç sonrası... 11:26
Afrika'nın gururu oldular! İşte Fas'ın öyküsü Afrika'nın gururu oldular! İşte Fas'ın öyküsü 11:11
Ve Kerem imzalıyor! İşte sözleşme detayları Ve Kerem imzalıyor! İşte sözleşme detayları 11:00