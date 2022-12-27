FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu.
Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu.
Sabah'ın haberine göre 13 gün sonra oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesi Jesus'un, geçmiş kariyerindeki derbileri sarı-lacivertli taraftarı endişelendiriyor.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa maçlarında bol gollü maçlara sahne olan Jorge Jesus'un takımı, büyük sınavları geçmekte epey zorlanıyor.