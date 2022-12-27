Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde alınan bu olumsuz sonucun ardından gözler Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Tecrübeli hocanın kariyerinde derbilerde daha önce aldığı sonuçlar ise gündem olmuş durumda. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Sabah'ın haberine göre 13 gün sonra oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesi Jesus'un, geçmiş kariyerindeki derbileri sarı-lacivertli taraftarı endişelendiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa maçlarında bol gollü maçlara sahne olan Jorge Jesus'un takımı, büyük sınavları geçmekte epey zorlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

G.SARAY MAÇI KRİTİK

Beşiktaş ve özellikle Trabzonspor maçında 'sezonun en kötü futbolu' yorumları yapılırken tecrübeli teknik adamın geçmiş derbi karnesi de pek iç açıcı değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Jorge Jesus, son dönemde Benfica'yı çalıştırırken 3 Sporting, 4 Porto derbisine çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Sporting'i 1 kez yendi. 2 maçı kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Porto'ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

2015'ten 2018'e kadar devam eden Sporting macerasında ise Portekizli teknik adam, Benfica'yı 7 maçta sadece 2 kez devirebildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

2009'dan 2015'e kadar çalıştığı Benfica'da, Porto'ya 20 derbinin sadece 6'sında üstünlük kurabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

8 Ocak 2023'te G.Saray'ı konuk edecek olan F.Bahçe, öncesinde ise Hatay ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Jorge Jesus'un özellikle derbi maçlarında aldığı skorlar ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Jesus'un takımı ilk olarak Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Portekizli hocanın öğrencileri son haftada ise Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe bu maçlarda gol atamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jesus endişesi! Galatasaray derbisinde...

Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica'da iken Sporting'i 1 kez yenerken, 2 maçı kaybetti.




SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan transfer talebi! O mevkiye takviye istedi
F.Bahçe çıkış arıyor! İşte Jesus'un Hatayspor maçı 11'i
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 07:40
Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? 07:24
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:03
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:59
Daha Eski
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:58
Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta 00:27
Derbide zafer F.Bahçe'nin! Derbide zafer F.Bahçe'nin! 00:26
Cimbom'a Hollandalı orta saha! Cimbom'a Hollandalı orta saha! 00:26
G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... 00:26
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... 00:26