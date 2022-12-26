Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Golcü arayışında olan sarı-lacivertliler, bir süredir ilgilendiği Aboubakar için harekete geçiyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:02
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Deplasmanda bordo-mavili takımın konuğu olan sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Galatasaray'ın İstanbulspor'u yenmesiyle Fenerbahçe liderliği de ezeli rakibine kaptırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

2022 Dünya Kupası öncesi ligde Giresunspor'a da yenilen Fenerbahçe'de eleştiri dozu yükseliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Yaşanan puan kayıpları ara transferde takviye yapılma olasılığını yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Öncelikle stopere bir oyuncu aranırken, forvete de Vincent Aboubakar'ın ismi gündemdeki yerini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Kamerunlu yıldızın menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilebileceği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Savunmaya ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın dışında alternatif bazı isimlerle de temaslar olduğu kulislerde konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Profesyonel futbol kariyerine Coton Sport FC'de başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

2021'de bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada görev alan Aboubakar, 35 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Aboubakar için harekete geçti! Menajeriyle...

Tecrübeli isim 9 da asist yaptı.

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