Sahada başka Fenerbahçe vardı!

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında istatistiklerde dibe vurdu... En bariz örnek; 36 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Jesus'un öğrencilerinin maçı tek isabetli şut çekemeden tamamlaması oldu... Hep önde oynayan sarı-lacivertliler bu kez 357 pasın 99'unu kendi yarı sahasının 3'te 1'lik bölümünde yaptı. Trabzonspor ise 393 pasın sadece 73'ünü birinci bölgede yaptı... Trabzonspor ön bölgede 144 pas yaparken, Fenerbahçe 97'de kaldı... Trabzonspor 27 top kaybetti; Fenerbahçe ise 40 top kaybıyla oynadı... Trabzonspor maç boyunca 15 kilit pas yaparken, Fenerbahçe'de bu rakam 5'te kaldı... Bu tabloda yenilgi kaçınılmaz hale geldi.



JESUS DA HATA YAPAR

* Savunma tedbirlerini abartıp, Trabzon'un işini kolaylaştırdı. * Önde basan, rakibi yarı alanına hapseden takımını, sahasında oyalanan bir ekibe dönüştürdü. * 3'lü defans bu kez işlemedi. * Değişikliklerde geç kaldı. * Sarı kartlı Crespo'yu oyunda tuttu. Kırmızı kartla atıldı... Dinamo Kiev maçında da İsmail Yüksek'i çıkarmakta geç kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.