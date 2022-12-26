Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe cephesinde mağlubiyet sonrası eleştiri okları Jorge Jesus'a dönerken, tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerine ligin kalan haftaları için önemli bir uyarıda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:19
Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Trabzonspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de son 3 maçta görülen kırmızı kartlar konuşulmaya başlandı.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Sarı-Lacivertliler'in Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularına bu konuda uyarıda bulundu.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Akşam'ın haberine göre Jesus, oyuncularına, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Saha içinde daha dikkatli olmalıyız." şeklinde seslendi.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

KÖTÜ BİR SERİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta kırmızı kart gördü.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Jesus'un ekibi, 13. haftadaki Sivas maçında Batshuayi'nin ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Fenerbahçe bu maçı 1-0 kazandı.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Ligin 14. haftasında oynanan Giresun maçında ise Pedro yine ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Kanarya, son olarak Trabzon maçında da Crespo'nun atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

MAÇ SONU İSYAN ETMİŞTİ
Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası görülen karta dair şu ifadeleri kullanmıştı:

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un da ligin ilk sırasında olma hırsı ve hedef var. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu, güçlü bir rakip. Aslında maç 11'e 11 oynanıyorken daha iyiydik.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

İlk yarıda iki takım adına da dengeli bir oyun oldu. Ferdi ve Joshua King ile girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Kırmızı karttan sonra bizim için her şey değişti. Eksik kaldıktan sonra dengeyi yakalayamadık. Bu kırmızı kart üst üste gördüğümüz 3. kırmızı kart oldu.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Ligde toplamda 5 kırmızı kart gördüğümüz maç var ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler hep bir kişi eksik olduğumuz maçlar.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Maçın hikayesi bu şekilde. Onlar bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullandılar. Bizim için kırmızı kart sonrası oyun daha zor oldu.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada hem Crespo'yu hem de Batshuayi'yi oyundan çıkaracaktık. Kırmızı kart durumu bizim için bir problem.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Aramızda pek çok defa konuştuk fakat bu durum gerçekleşmeye devam ediyor. Bu teknik veya taktik bir problem değil ama olumsuz oluyor.

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Sahada bir kişi eksik olmak ölümcül oluyor. Kırmızı kart gördüğümüz zaman maç daha zor hale geliyor."

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