Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularını uyardı! "Gereksiz hareketler..."

Trabzonspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de son 3 maçta görülen kırmızı kartlar konuşulmaya başlandı.
Trabzonspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de son 3 maçta görülen kırmızı kartlar konuşulmaya başlandı.
Sarı-Lacivertliler'in Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularına bu konuda uyarıda bulundu.
Akşam'ın haberine göre Jesus, oyuncularına, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor.
Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor.
Saha içinde daha dikkatli olmalıyız." şeklinde seslendi.
KÖTÜ BİR SERİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta kırmızı kart gördü.
Jesus'un ekibi, 13. haftadaki Sivas maçında Batshuayi'nin ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe bu maçı 1-0 kazandı.
Ligin 14. haftasında oynanan Giresun maçında ise Pedro yine ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Kanarya, son olarak Trabzon maçında da Crespo'nun atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.
MAÇ SONU İSYAN ETMİŞTİ
Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası görülen karta dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un da ligin ilk sırasında olma hırsı ve hedef var. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu, güçlü bir rakip. Aslında maç 11'e 11 oynanıyorken daha iyiydik.
İlk yarıda iki takım adına da dengeli bir oyun oldu. Ferdi ve Joshua King ile girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı.
Kırmızı karttan sonra bizim için her şey değişti. Eksik kaldıktan sonra dengeyi yakalayamadık. Bu kırmızı kart üst üste gördüğümüz 3. kırmızı kart oldu.
Ligde toplamda 5 kırmızı kart gördüğümüz maç var ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler hep bir kişi eksik olduğumuz maçlar.
Maçın hikayesi bu şekilde. Onlar bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullandılar. Bizim için kırmızı kart sonrası oyun daha zor oldu.
Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada hem Crespo'yu hem de Batshuayi'yi oyundan çıkaracaktık. Kırmızı kart durumu bizim için bir problem.
Aramızda pek çok defa konuştuk fakat bu durum gerçekleşmeye devam ediyor. Bu teknik veya taktik bir problem değil ama olumsuz oluyor.
Sahada bir kişi eksik olmak ölümcül oluyor. Kırmızı kart gördüğümüz zaman maç daha zor hale geliyor."