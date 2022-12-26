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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele, Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Fenerbahçe cephesinde oklar, Jorge Jesus'a döndü. Peki, Jorge Jesus'un Trazbonspor maçında yaptığı hatalar nelerdi? Portekizli çalıştırıcı, galibiyeti neden engelleyemedi? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:06
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında istatistiklerde dibe vurdu...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

En bariz örnek; 36 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Jesus'un öğrencilerinin maçı tek isabetli şut çekemeden tamamlaması oldu...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

Hep önde oynayan sarı-lacivertliler bu kez 357 pasın 99'unu kendi yarı sahasının 3'te 1'lik bölümünde yaptı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

Trabzonspor maç boyunca 15 kilit pas yaparken, Fenerbahçe'de bu rakam 5'te kaldı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

Bu tabloda yenilgi kaçınılmaz hale geldi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

JESUS DA HATA YAPAR
*Savunma tedbirlerini abartıp, Trabzon'un işini kolaylaştırdı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

*Önde basan, rakibi yarı alanına hapseden takımını, sahasında oyalanan bir ekibe dönüştürdü.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

*3'lü defans bu kez işlemedi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

*Değişikliklerde geç kaldı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

*Sarı kartlı Crespo'yu oyunda tuttu. Kırmızı kartla atıldı...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

Dinamo Kiev maçında da İsmail Yüksek'i çıkarmakta geç kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yapılan hatalar ortaya çıktı! Jesus ısrar edince...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN 5 MAÇI

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