Fenerbahçe'de kırmızı alarm!

Kanarya, Trabzon'da bu sezon 5. kez eksik kaldı... 5 maçın 4'ünü kaybetti. Jesus'un kartların rakiplere göre kendilerine daha kolay çıktığı serzenişi doğru olsa bile oyuncuların da sarı kart sonrası dikkatli olmadıkları bir gerçek... Dinamo Kiev maçında İsmail, Sivas karşısında Batshuayi, Giresun maçında Joao Pedro ve son olarak Trabzon'da Crespo sarı kartı olmasına rağmen rakiplerine tedbirsiz girerek ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Teknik heyetin, oyuncuları bundan sonrası için ikaz etmesi bekleniyor... Konya maçında Valencia direkt kırmızı kart görmüştü.