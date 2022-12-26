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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Jorge Jesus dahil olmak üzere futbol takımına eleştiriler vardı. Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin Hatayspor mücadelesinde sahaya nasıl çıkacağı merak edilirken, İsmail Yüksek'e dair yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:48
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor...

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Sarı lacivertli takımın Trabzonspor'a 2-0 yenildiği mücadelede kırmızı kart gören Miguel Crespo'nun yerine yarın oynanacak Hatayaspor karşılaşmasında Jorge Jesus, İsmail Yüksek'e görev verecek.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

23 yaşındaki orta saha uzun süredir ligde formasına hasret kalmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

İSMAİL YÜKSEK 11'E GERİ DÖNÜYOR
Süper Lig'de Salı günü saat 20.00'de Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Crespo yerine İsmail Yüksek ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Ligde son olarak 22 Ekim'deki Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, sonrasında oynanan 4 maçta ilk 11'i görememiş hatta neredeyse hiç süre alamamıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

İstanbulspor maçında 1, Sivasspor maçında 6 dakika süre alan İsmail, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında yedek kulübesinden çıkamadı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

İsmail Yüksek, kupadaki İstanbulspor maçında da hocasından forma şansı alamamıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Akşam'ın haberine göre, uzun süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, Hatayspor maçıyla geri dönüyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

JORGE JESUS SONRASI HER ŞEY DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'de 2020 yazında geldiği Fenerbahçe'de sürekli olarak kiralık gönderilen İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un gelişiyle kadronun değişilmez isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarken, bu mücadelelerde 1 gol 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Portekizli teknik adam, İsmail'in ayrıca oyun şeklini de büyük oranda değiştirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, 26 Ocak 1999'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

İsmail, Bursa'da doğdu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Yıldız isim, 1.83 boyunda.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

İsmail, merkez orta saha ve ön libero mevkiinde oynuyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Genç oyuncu, kariyerine Yıldım Belediyespor'da başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Daha sonra Gölcükspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor gibi takımlarda oynadı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi karar çıktı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 17 maçta forma giydi.

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