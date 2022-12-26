Fenerbahçe'de eleştiri okları Jorge Jesus'a döndü!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, takım 10 kişi kalmasına rağmen yenilginin sebebini oynanan kötü futbola bağlarken eleştirilerden Jorge Jesus da nasibini aldı. Takvim'de yer alan habere göre, bir taraftar ise Aykut Kocaman'ın resmini Jesus'un saçlarıyla birlikte kullanarak "Kritik maçlarda Jesus" yorumunu yaptı. Sanal alemlerde şu yorumlar yapıldı: "Değişikliler kırmızı çıkmadan önce yapılmalıydı.", "Hakemler Fenerbahçe'nin temaslı futbolunu cezalandırmak istiyor. Jesus bunu görmeli.", "İsabetli şut atamadan maçı bitirmenin izahı olamaz."