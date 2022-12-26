Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.