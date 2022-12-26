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Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Fenerbahçe - Hatayspor maçıyla sürecek. Dev maç öncesinde heyecan dorukta. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:10
Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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