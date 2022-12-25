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Kırmızı kabusu

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçın ilk 60 dakikasında 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 07:01
Kırmızı kabusu
Bu sezon Süper Lig'de kırmızı kartlarla başı dertte olan F.Bahçe, Trabzonspor karşısında da aynı sorunu yaşadı. Oynadığı son iki Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 10 kişi kalan sarı-lacivertlilerde dün de Crespo atıldı. F.Bahçe böylece oynadığı son 3 maçın ilk 60 dakikasında 10 kişi kalmış oldu. Daha önce Konyaspor karşısında da kırmızı kart gören Kanarya, toplamda 4. maçında eksik kaldı. Öte yandan F.Bahçe, Trabzonspor ile ligde ve kupada oynadığı son 10 maçın 6'sında kırmızı kart gördü. Teknik Direktör Jorge Jesus geçtiğimiz haftalarda basit kartlar çıkmasına eleştiri getirmişti.
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