Kırmızı kabusu

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 07:01
Busezon Süper Lig'de kırmızı kartlarla başı dertte olan F.Bahçe, Trabzonspor karşısında da aynı sorunu yaşadı. Oynadığı son iki Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 10 kişi kalan sarı-lacivertlilerde dün de Crespo atıldı. F.Bahçe böylece oynadığı son 3 maçın ilk 60 dakikasında 10 kişi kalmış oldu. Daha önce Konyaspor karşısında da kırmızı kart gören Kanarya, toplamda 4. maçında eksik kaldı. Öte yandan F.Bahçe, Trabzonspor ile ligde ve kupada oynadığı son 10 maçın 6'sında kırmızı kart gördü. Teknik Direktör Jorge Jesus geçtiğimiz haftalarda basit kartlar çıkmasına eleştiri getirmişti.